В Екатеринбурге стена дома на Байкальской обрушилась из-за нарушений во вводе трубопровода

В Екатеринбурге на ул. Байкальской произошло обрушение части стены многоквартирного жилого дома, причиной стала ошибка при герметизации ввода трубопроводов в здание, сообщают в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Днём в микрорайоне Синие Камни осыпался фрагмент внешней отделки стены на первом этаже 5-этажного дома № 37. К месту происшествия прибыла опергруппа МЧС и представители администрации Кировского района.

- Установлено, что повреждённая стена не является несущей, угрозы жизни жильцов и целостности дома нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

О причине происшествия говорят в Екатеринбургской теплосетевой компании.

- В действительности причиной обрушения является нарушение герметизации ввода трубопроводов теплотрассы в дом, допущенной управляющей компанией, о чем составлен соответствующий акт, - комментирует официальный представитель "ЕТК" Светлана Тимченко. - Зафиксировано ещё одно нарушение: вентиляционные окна в подвальном помещении заложены кирпичной кладкой, в результате чего в подвале образуется конденсат.

На выездном совещании представители районной администрации и управляющей компании будут решать вопрос о ремонте повреждённого участка стены.

Фото: www.obltv.ru