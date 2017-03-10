Екатеринбурженка пропала, уехав на заработки в Бахрейн

Российское посольство в Бахрейне в настоящее время выясняет обстоятельства исчезновения 21-летней екатеринбурженки Марии Сазоновой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство в столице Бахрейна Манаме. Одновременно информацию проверяют свердловские полицейские - материалы проверки они намерены передать в Интерпол.

Поиски осложняются тем, что у дипломатов нет точных сведений, когда Сазонова прибыла в Бахрейн и находится ли сейчас там, сообщает информагентство. В МИД РФ запросов от родственников не поступало, а это необходимо для того, чтобы у дипломатов был официальный повод для поисков россиянки.

Между тем именно родственники девушки забили тревогу. По словам обратившейся в полицию матери, Мария поехала в Бахрейн на заработки, устроилась барменом, но начиная с 4 марта на связь не выходит, и что с ней сейчас - неизвестно.