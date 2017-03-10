Путин на встрече с Эрдоганом: "Мы рады, что межгосударственные связи восстанавливаются быстрыми темпами"

Президент России Владимир Путин в Москве провёл рабочую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются достаточно быстрыми темпами, - цитирует российского лидера ТАСС.
Владимир Путин отметил, что в последнее время стороны активно работают над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный уровень. Продолжается реализация крупных проектов. Ведомства двух государств ведут доверительную работу по ситуации в Сирии.
За несколько часов до встречи стало известно о крушении вертолёта с гражданами РФ в Стамбуле. Информацию подтвердил МИД России.
Как сообщает газета "Известия", президенты России и Турции во время сегодняшней встречи катастрофу в присутствии журналистов не обсуждали.