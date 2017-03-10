Шипулин будет бороться за кубковые медали до конца

Сегодня в Финляндии стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке – спринте – нашу страну представляет и свердловчанин Антон Шипулин.

По сути, восьмой этап должен был быть нашим, тюменским. Но допинговая история забрала у россиян возможность насладиться в этом сезоне выступлениями лучших биатлонистов мира. Однако сами спортсмены, несмотря на этот факт, заряжены на борьбу и на победу. Посоревнуется за личные медали, а возможно, и за награды, в смешанной эстафете и в сингл-миксте екатеринбуржец Антон Шипулин.

Некоторые биатлонисты уже сейчас бросили бороться за кубковые очки. К примеру, Мартен Фуркад досрочно обеспечил себе Большой хрустальный глобус, и мы увидим его уже не во всех оставшихся гонках. А вот Антон до побед жаден, ведь далеко не всё, что хотелось, было выиграно. Более того, Шипулин включён в заявку на чемпионат России по лыжным гонкам от сборной Свердловской области. Эти соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля после окончания Кубка мира по биатлону.