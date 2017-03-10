Ковтун и Коляда представят Россию на чемпионате мира

Международный союз конькобежцев опубликовал состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля. В мужском одиночном катании выступят свердловчанин Максим Ковтун и петербуржец Михаил Коляда.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы Максим Ковтун выиграл серебро, уступив только Хавьеру Фернандесу. Пока у Максима лучший результат на чемпионатах мира — четвёртое место.

В женском одиночном катании от нашей страны выступят Анна Погорилая и Мария Сотскова. В парном катании — Ксения Столбова и Фёдор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт; в танцах на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова и Иван Букин.