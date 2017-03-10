Екатеринбургский бар "Юность" переезжает

Один из популярных молодёжных клубов Екатеринбурга "Юность" переедет с Ленина на 8 марта. Об этом на своей странице в соцсети написал арт-директор заведения Евгений Кексин:

- Раскрываем нашу маленькую тайну. Теперь вы знаете, что за бар будет на месте «D-club».

Руководство заведения считает, что новое помещение будет более удобным для ночного клуба: там можно сделать хороший танцпол, длинную барную стойку. Здание располагается рядом с метро, рядом есть большая парковка. В нынешнем виде «Юность» просуществует до 15 апреля, а с 21 апреля заработает на новом месте. При этом, от старой "Юности" к новой будут ездить брендированные маршрутки.