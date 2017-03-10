Евгений Енин получит руководящую должность в "Единой России"

Телеведущий «4 канала» возглавит отдел агитационно-пропагандистской работы в региональном отделении «Единой России». Сегодня его кандидатура, а также других руководителей исполкома, была представлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Официальное назначение произойдет в начале следующей недели после того, как генсовет партии согласует кандидатуру Александра Косинцева, который должен возглавить исполком.

- Я обратился к нему с этим предложением некоторое время назад, и он согласился. Евгений возглавит отдел агитационно-пропагандистской работы. Он займётся мониторингом СМИ и формированием определённой повестки, где "Единая Россия" присутствовала бы не завуалированно, а явно. Он предлагает добавить партии элемент публичности. Другими словами, отделение должно оперативно реагировать на происходящие события, с чем она слегка запаздывает. Например, в повестке была тема проблемы Евгении Чудновец. Все высказались, а партия в этом вопросе промолчала, - рассказал "ОГ" Александр Косинцев.

Сам Енин утверждает, что его новая работа, никак не отразится на том, что он делает сейчас.

- Работа, которая мне была предложена, называется медиаконсалтинг. А это одна из моих специализаций. На моей журналисткой работе, которая сохраняется в полной мере, это никак не отразится. Никто не ставит передо мной задачи выносить что-то в эфиры тех программ, которые я веду. Я человек со сложившимися взглядами, весьма либеральными, кстати. Переделывать себя не собираюсь. Как работал, работал с разными политиками, так и буду работать, - прокомментировал "ОГ" журналист.