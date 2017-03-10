Областная газета
Спорт 10 марта 2017, 19:47

Антон Шипулин стал 29 в спринте на восьмом этапе Кубка мира, первый - Фуркад

Только что в Контиолахти завершилась первая гонка восьмого этапа Кубка мира - мужской спринт, в котором принял участие свердловчанин Антон Шипулин. Сегодня он стал только 29-м. Первым стал Мартен Фуркад

Антон ушёл на дистанцию под 27 номером. Он неплохо стартовал, однако на первой стрельбе пятым выстрелом допустил промах. Стало ясно, что и наш спортсмен вновь создаёт себе не самый лучший задел на завтрашнюю гонку преследования. Также спринтерскую гонку сегодня бежал и непобедимый француз Мартен Фуркад, он блестяще провёл первую стрельбу. На стойке Антон снова ошибся - и дважды, тем самым окончательно лишив себя шансов на высокое место.

В итоге места сегодня распределились так:

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1).

2. Ондржей Моравец (Чехия) +0,6 (0).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0).

Для Мартена Фуркада сегодняшняя победа в спринте стала рекордной 13-я победой в личных дисциплинах в сезоне. Таким образом, Фуркад побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена, добившегося в своей карьере 12 первых мест на Кубке мира за сезон. 

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Антон Шипулин на восьмом этапе Кубка мира по биатлону Контиолахти 

- Конечно обидно, погода была идеальная, но не получилось. В спринте недопустимо делать столько промахов. Будем разбираться, в чём проблема. Пока могу сказать, что проблемы, конечно, в голове, - сказал журналистам Антон Шипулин после финиша.

Также за сборную России сегодня выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков и Дмитрий Малышко. Лучший российский результат — 23-е место Евгения Гараничева.

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