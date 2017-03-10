«Трубник» проиграл второй домашний матч четвертьфинала

Хоккеисты «Уральского трубника» на домашнем льду в Первоуральске проиграли второй матч четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом архангельскому «Воднику» со счётом 2:7 (2:3).

Как и накануне в первом матче счёт открыл нападающий гостей Александр Антонов, причём ассистировал ему в этом эпизоде выступающий за «Водник» один из самых титулованных воспитанников первоуральского хоккея Максим Чермных. Вячеслав Маркин и Дмитрий Черных (после подачи углового с правого фланга) вывели хозяев вперёд, но на этом успехи первоуральской атаки в сегодняшнем матче закончились. А вот игроки «Водника» ещё шесть раз заставляли хозяев начинать с центра поля – в итоге по «дублю» у «Водника» сделали Дмитрий Попутников, Евгений Дергаев и Александр Антонов, ещё один мяч на счету Сергея Перминова – 2:7.

Счёт в серии до трёх побед стал 1-1, и «Трубник» таким образом лишился преимущества своего поля – два следующих матча пройдут в Архангельске 14 и 15 марта.

В случае ничейного результата в серии по сумме четырёх матчей решающая игра состоится 19 марта в Первоуральске.