ФК "Урал" уступил тульскому "Арсеналу"

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" проиграл тульскому "Арсеналу" со счётом 0:2.

"Арсенал" начал активно и уже на 19 минуте заработал пенальти, который реализовал Расич. "Урал" до конца тайма так и не смог создать ничего опасного у ворот соперника. Во втором тайме "шмели" активизировались, но забить так и не получилось. На 62-й минуте Расич забил второй мяч, а на 65-й у "Урала" был удалён Балажиц. Больше свердловчане ничего создать не смогли. Итог - 0:2. За весь матч "шмели" нанесли лишь три удара в створ ворот.

Следующий матч "Урал" проведёт против казанского "Рубина". Матч состоится в Екатеринбурге 18 марта.