Областная газета
Общество 11 марта 2017, 09:15

Уральцы смогут разглядеть в бинокль тонкий серп Венеры, похожий на улыбку

В выходные уральцы смогут отчётливо разглядеть в бинокль тонкий серп Венеры, похожий на улыбку. На этой неделе планета приблизилась к Земле до 45 миллионов километров, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В эти выходные наиболее благоприятным временем для наблюдения является промежуток с 19:00, после захода Солнца, до 21:00.

- Венера сейчас самая крупная при наблюдении с Земли. Обнаружить ее можно невооружённым глазом. До 25 марта она движется вслед за Солнцем находясь чуть выше и левее, северо-восточнее, видимый в бинокль тонкий серп планеты постепенно уменьшается. К концу марта Венера скроется в свете зари, после чего её, удаляющуюся от Земли, можно будет наблюдать по утрам, - рассказал "ОГ" Владилен Санакоев.

Фото: Венера в небе над Екатеринбургом, Артём Закрин

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