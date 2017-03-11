Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём народного подвига по формированию УДТК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны, отмечаемым 11 марта. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

- Формирование УДТК стало настоящим народным подвигом. Истощённые войной уральцы своими собственными силами, за счёт личных сбережений и сверхурочного труда создали новое танковое соединение. Боевая техника и оснащение, обмундирование для личного состава были произведены менее чем за два месяца. На всех полях сражений от Курской дуги до Праги и Берлина уральские танкисты-добровольцы нещадно били врага. За отличные боевые действия, мужество и отвагу бойцы танкового корпуса были награждены 42 тыс. орденов и медалей. 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцевполучили звание Героя Советского Союза, - напомнил Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что в Свердловской области идёт работа по созданию Центра сохранения исторического наследия Уральского добровольческого танкового корпуса, который внесёт весомый вклад в работу по воспитанию уральской молодёжи в духе патриотизма.

- В этот день мы отдаём дань памяти всем ушедшим и благодарим здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, пример бескорыстного служения Отечеству. Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголетия, мира и благополучия! - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.