В Екатеринбурге ночью водитель сбил пешехода на Трактовой

Вчера, 10 марта, поздним вечером 20-летний водитель ВАЗ 2114 сбил женщину, которая пересекала дорогу без световозвращающих элементов на одежде по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Трактовая. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в ГКБ №36 с черепно-мозговой травмой. По обстоятельствам происшествия будет проведено дознание.

- В соответствии с п. 14.1 ПДД РФ водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу переходящим проезжую часть или вступившим на неё для осуществления перехода. Пешеходы должны постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию, которая меняется на дороге каждую секунду. В тёмное время суток рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями ТС, - напомнили участникам дорожного движения в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу