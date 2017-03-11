В Екатеринбурге открылась мемориальная доска «Площадь имени Уральского добровольческого танкового корпуса»

В Екатеринбурге сегодня, 11 марта, в 10:30 на улице Челюскинцев, 29 открылась мемориальная доска в память о народном подвиге «Площадь имени Уральского добровольческого танкового корпуса». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Сегодня, 11 марта, в честь Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса на площади у железнодорожного вокзала открылась памятная доска и началась ежегодная церемония возложения цветов к памятнику воинам УДТК. Инициатива по установке мемориалов принадлежит главе мэрии города Александру Якобу. Её поддержала одна из общественных организаций, которая заявила проект «Город помнит» на конкурс среди общественных объединений и некоммерческих организаций на право получения субсидий из городского бюджета. Установка этой памятной доски - уже четвертая по счёту, - рассказала заместитель Информационно-аналитического департамента мэрии уральской столицы Ольга Котлярова.

Напомним, 74 года назад был основан Уральский добровольческий танковый корпус, который еще называют Дивизией народного подвига. В 1943 году на народные деньги уральцы закупили все необходимое - от одежды до танков (их собирали на Уралмаше вне плана). Бороться с фашистами отправились десятки тысяч добровольцев.

Добавим, губернатор Свердловской области поздравил свердловчан с Днём народного подвига по формированию УДТК. В ЗакСО открылась выставка картин уральского художника, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Буракова «Графика. Воспоминания», приуроченная в том числе к 50-летию областной общественной организации «Союз ветеранов». Также корреспондент «ОГ» встретился с бывшим начальником политотдела дивизии, экс-председателем совета ветеранов УДТК Владимиром Хорьковым.

Фото: Алексей Кунилов