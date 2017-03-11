Областная газета
Общество 11 марта 2017, 11:40

В Екатеринбурге прошла первая репетиция Парада Победы

В Екатеринбурге прошла первая тренировка военного парада в ознаменование 72-й годовщины Победы. Военнослужащие провели строевые смотры, отработали соблюдение интервалов и дистанций, а также слаженность парадного строя, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа вчера, 10 марта, вечером. 

- В тренировке приняли участие расчёты армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО, мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи и радиационной химической и биологической защиты, Уральского института противопожарной службы МЧС России, Управления ФСИН по Свердловской области, Уральского округа Росгвардии, кадетского корпуса, суворовского военного училища, роты почётного караула Екатеринбургского гарнизона и сводный военный оркестр, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Ожидается, что всего в составе пешей колонны по Площади 1905 года торжественным маршем пройдут более 2,3 тыс. военнослужащих.

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