Областная газета
Общество 11 марта 2017, 13:00

Тагильчанина приговорили к тюремному сроку за попытку проделать лаз из подвала в магазин

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал 27-летнего местного жителя виновным в покушении на хищение денег из банкомата магазина. Подсудимый сделал подкоп под металлической дверью и проник в подвал, намереваясь через отверстие в потолке незаконно проникнуть в супермаркет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. 

Мужчину задержали в начале февраля. Ранее местный житель дома на улице Красноармейская, в котором находится магазин, вызвал полицию, так как заметил, что кто-то несёт газовый баллон к подвалу и что с начала года снизу доносятся подозрительные шумы и скрежет.

- Полицейские вскрыли запертое изнутри помещение и увидели, что кто-то пытался пробить лаз в магазин. В потолке было обнаружено отверстие, под ним стоял небольшой столик, на котором в густой пыли чётко отпечатался след обуви. Неподалёку находилась кувалда, металлический лом, отвертка и инструменты для резки металла, а также два баллона. В одном из закутков подвала прятался мужчина. Отпечатавшийся след полностью совпал с обувью задержанного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Сотрудники полиции установили, что в августе прошлого года подсудимый был осуждён за совершение грабежа, но в суд не явился и был объявлен в розыск. В это время он задумал хищение денег из банкомата. Возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 30 и стю 158 УК РФ (Попытка кражи денег в особо крупном размере).

По совокупности преступлений суд приговорил обвиняемого к четырём годам колонии строгого режима. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Буксировка утилизированного авто - гарантии.

Аренда черного Chrysler на свадьбу, заказать на youdo.com.

Вызывать эвакуатор Бабушкинская - выбирай YouDo!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 марта)

Фото: Александр Исаков
Этот день в истории Свердловской области - 11 марта