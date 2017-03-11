Екатеринбургские синхронистки по фигурному катанию взяли серебро в короткой программе на ЧМ в Канаде

Команда ДЮСШ "Юность" из Екатеринбурга (Россия-2) показала второй результат в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров по синхронному фигурному катанию на коньках в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Уральские синхронистки выступили под композицию "Oh, Darling" группы "Битлз" и набрали 62.34 балла. В чемпионате мира в Канаде участвуют 19 команд из 14 стран, в том числе действующие чемпионы мира "Мушкетеры" (Финляндия-2), после короткой программы они идут на четвёртом месте.

- На первом месте после короткой программы идёт еще одна российская команда - "Кристалл Айс" из Москвы (62.55 балла), третье место у первой команды Финляндии (61.55). Соревнования проходят в течение двух дней, участники демонстрируют короткие и произвольные программы, включающие по пять предписанных обязательных элементов. Продолжительность короткой программы - 2 мин. 50 сек., произвольной - 4 мин., - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Отметим, старт произвольной программы запланирован на воскресенье, 12 марта, в 00:30. Екатеринбурженки выступят последними - под 19-м стартовым номером.

Напомним, синхронистки "Юности" (юниоры) являются бронзовыми призерами чемпионата мира, серебряными призерами Кубка Франции 2015 года, пятнадцатикратными чемпионами России. В начале февраля текущего года екатеринбургские фигуристки вернулись с золотыми медалями Кубка Франции.

Фото: СК "Юность"