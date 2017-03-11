Областная газета
Общество 11 марта 2017, 14:54

В Екатеринбурге летающая на дельтаплане девушка повисла на дереве

В Екатеринбурге сегодня, 11 марта, девушка, совершающая полёт на дельтаплане, зацепилась за дерево и повисла на улице Изоплитная в лесной зоне. Сотрудники МЧС выехали на место для оказания помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- В оказании помощи задействованы сотрудники четвёртой пожарно-спасательной части и спасатели Службы спасения Свердловской области. Всего - 3 единицы техники, 12 человек. Сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы поднимаются на дерево. Далее с помощью специального устройства доберутся до пострадавшей, чтобы отцепить от летательного аппарата и спустить на землю. На месте находятся медики и сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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