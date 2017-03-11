Антон Шипулин стал десятым в гонке преследования в Контиолахти

В Контиолахти завершилась мужская гонка преследования, в которой Антон Шипулин стартовал под 29 номером. Сегодня в очередной раз Антон был вынужден реабилитироваться после провального спринта и показать запредельный результат.

Начало гонки полностью этому соответствовало. Антон не только отыграл уже перед первым огневым рубежом несколько очень важных секунд, но и блестяще отстрелял.

После чего спортсмен переместился с 29 на 11 место. А перед второй стрельбой - даже на восьмое.

По лучшему сценарию для Антона развернулась и вторая стрельба, после чего он сохранил восьмое место и бросился в погоню за претендентами на самые высокие места в этой гонке.

На третьей стрельбе почти все лидеры, включая Мартена Фуркада, допустили ошибки и бежали штрафные круги, а вот Шипулин был точен, что позволило ему надеяться и на медали. Но для этого нужно было только наращивать темп и, конечно, на финальной стрельбе быть точным. И перед последним огневым рубежом Антон бежал уже на седьмом месте в 21 секунде от Мартена Фуркада и норвежца Свендсена.

И на четвёртой стрельбе многие лидеры вновь дали слабину, Фуркад даже дважды. Но увы... и Антон дважды промахнулся, лишив себя возможности борьбы за медаль.

Со штрафного круга наш спортсмен ушёл только десятым, хотя он продолжал ходом отыгрывать аж десятки секунд. Ясно было, что проблема вновь не в форме, не в подготовке, а только лишь в психологии.

Первый - немец Пфайфер, второй - австриец - Эдер, третий - норвежец Свендсен, Фуркад - пятый, Шипулин - только десятый.