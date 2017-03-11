Областная газета
Общество 11 марта 2017, 17:29

В Екатеринбурге дельтапланеристку сняли с дерева за 2,5 часа, девушка получила травмы

Свердловские спасатели за 2,5 часа сняли дельтапланеристку с дерева. Установлено, что летательный аппарат завис с девушкой на высоте 30 метров между деревьями в лесной зоне на улице Изоплитная, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, спортсменка сломала руку. Спасатели несли девушку 150 метров на носилках от места происшествия  до кареты скорой помощи. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение. 

- Сотрудники МЧС с помощью трёхколенной лестницы, специального устройства «Кошки» взбирались по дереву, обрезая крупные ветки. Подобравшись к девушке, спасатели между деревом и дельтапланом установили балку. Через нее была переброшена верёвка с карабином, которую к себе присоединила спортсменка, после чего произвели спуск пострадавшей на землю, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, сообщение о происшествии в Екатеринбурге на улице Изоплитная поступило сегодня, 11 марта, днём. В спасательной операции участвовали сотрудники 4 пожарно-спасательной части и спасатели Службы спасения Свердловской области, всего 12 человек и 3 единицы техники. На место также выезжали медики и сотрудники полиции.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вынос и вывоз строительного мусора из квартиры, быстро и недорого.

Услуги мотоэвакуаторов в районе ст. Полянка: смотрите на YouDo.

Курьерская служба Севастопольская - быстро и недорого.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 марта)

Фото: Александр Исаков
Этот день в истории Свердловской области - 11 марта