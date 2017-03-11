"Синара" на выезде обыграла "Норильский никель"

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал очередную победу в рамках Суперлиги. Екатеринбуржцы обыграли на выезде "Норильский никель" - 7:5.

Начало встречи выдалось крайне результативным. Уже к 9-й минуте матча на табло был счёт 3:2 в пользу "Синары". Далее игра немного успокоилась и перешла под контроль екатеринбуржцев.

Во втором тайме "Синара" сумела дожать соперника. В составе екатеринбуржцев по два раза отличились Сорокин и Дёмин, по разу Аширов и Бастриков, ещё один гол норильцы забили в свои ворота. Итоговый счёт встречи - 7:5 в пользу "Синары".

Стоит отметить, что повторный матч команд состоится уже завтра.