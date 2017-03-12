Четверо жителей Красноуфимска погибли из-за неосторожного курения

При пожаре частного дома в Красноуфимске вечером в четверг, 11 марта, погибли четверо местных жителей. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

- Сообщение об обнаружении тел погибших при тушении пожара частного дома на улице Октября поступило около 22 часов, - сообщили в СКР. - Трое пострадавших, 78-летняя хозяйка дома, а также 66-летняя и 49-летняя местные жительницы погибли на месте происшествия, ещё один пострадавший - 45-летний мужчина - скончался в больнице. Явных признаков насильственной смерти на телах указанных граждан не обнаружено.

Следователи уточнили, что все погибшие, скорее всего отравились продуктами горения. Предположительно, пожар начался на веранде дома, предположительно при неосторожном обращении с огнём при курении.

Отметим, по информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

В целях выяснения всех обстоятельств трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).