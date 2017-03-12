Областная газета
Общество 12 марта 2017, 09:13

Четверо жителей Красноуфимска погибли из-за неосторожного курения

При пожаре частного дома в Красноуфимске вечером в четверг, 11 марта, погибли четверо местных жителей. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

-  Сообщение об обнаружении тел погибших при  тушении пожара частного дома на улице Октября поступило около 22 часов, - сообщили в СКР. - Трое пострадавших, 78-летняя хозяйка дома, а также 66-летняя и 49-летняя местные жительницы погибли на месте происшествия, ещё один пострадавший - 45-летний мужчина - скончался в больнице. Явных признаков насильственной смерти на телах указанных граждан не обнаружено.

Следователи уточнили, что все погибшие, скорее всего отравились продуктами горения. Предположительно, пожар начался на веранде дома, предположительно при неосторожном обращении с огнём при курении.

Отметим, по информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

В целях выяснения всех обстоятельств трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Сколько стоит курьер по Водному стадиону, лучшие цены тут.

Вызов автоэвакуатора в районе Лианозово - информация по ссылке на Юду.

Недорого курьер: посетить сайт.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (12 марта)

Остатки зданий Черноусовской фабрики сохранились до наших дней. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 12 марта