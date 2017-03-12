Областная газета
Общество 12 марта 2017, 09:54

Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов ФСИН с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы исполнения наказаний с профессиональным праздником, Днём работников уголовно-исполнительной системы, который отмечается 12 марта.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю вас за верность служебному долгу и добросовестную работу, за весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение социальной стабильности в Свердловской области! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе! - говорится в тексте поздравительного письма губернатора. - Профессия работников уголовно-исполнительной системы ответственна и непроста, она требует гуманности, выдержки, честности и непредвзятости, мужества и терпения. Ведь цель работы не столько наказать, сколько перевоспитать, помочь оступившемуся человеку осознать и исправить свою ошибку, вернуть к полноценной жизни в обществе".

Отметим, по традиции День работников уголовно-исполнительной системы приурочен к дате создания Главного тюремного управления Российской Империи в 1879 году. Между тем, ГУФСИН России по Свердловской области отметил на днях ещё один важный праздник - 75-летие со дня образования территориального пенитенциарного главка. Сейчас ГУФСИН по Свердловской области - одно из самых крупных территориальных управлений ведомства: оно включает 36 исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Подразделения ФСИН дислоцируются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Невьянске, Кировграде, Камышлове, Ирбите, Ивделе, Новой Ляле, Верхотурье и других населенных пунктах Свердловской области. Отдельные подразделения удалены от Екатеринбурга на расстояние до 600 км. В учреждениях ГУФСИН содержатся порядка 29 тысяч граждан, отбывающих наказание. В рядах сотрудников свердловского ГУФСИН несут службу около 7 тысяч человек.

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