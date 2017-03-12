В начале недели на Среднем Урале по утрам будет скользко

Первые дни предстоящей рабочей недели сохранят относительно тёплую для первой половины марта погоду. По информации Уральского гидрометцентра, незначительные отрицательные ночные температуры в сочетании с дневными оттепелями сохранят опасность утренней гололедицы.

В Свердловской области в первой половине недели прогнозируется переменная облачность с прояснениями, в отдельных районах будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега. Температура ночью составит -3... -9 градусов С, в горах и низинах - до -12... -14 градусов С. Днём будет существенно теплее - до +2... +7 градусов С.

Что касается Екатеринбурга, то здесь осадки будут возможны лишь начиная со вторника, 14 марта. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4... -6 градусов С, днём воздух будет прогреваться до +2... +4 градусов С.

Между тем уже во вторник ожидается несколько холоднее, как в областном центре, так и по региону в целом. Днём по области ожидается температура от -4... до +1 градуса С, в Екатеринбурге - около 0.

Ветер сохранится западный, 3-5 м/с, по области возможны порывы до 13-15 м/с.