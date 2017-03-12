Областная газета
Общество 12 марта 2017, 12:12

В Талице из-за обрушения крыши дома погиб ребёнок

Обрушение потолочной балки в частном одноэтажном доме в Талице привело к гибели трёхлетней девочки. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Предварительно установлено, что дом был построен в 1956 году.

- По предварительной информации, около 3:00 часов в ночь на воскресенье, 12 марта, в одноэтажном частном жилом доме на улице Южной в Талице произошло обрушение потолочной балки, - сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. - В доме находилось шесть человек.  Фрагменты потолка, в том числе доски, грунтовый насыпной утеплитель и деревянные балки упали на детскую кроватку, в которой спал ребёнок.

Девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Свердловской области, будет установлен статус жилища и лица, ответственные за обеспечение его надлежащего состояния. В зависимости от результатов первоначальных проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о возможном наличии признаков преступления и о принятии соответствующего процессуального решения.

Отметим, в соответствии со статьёй 30 Жилищного кодекса РФ обязанность нести бремя содержания жилого помещения и поддержание его в надлежащем состоянии лежит на собственнике.

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