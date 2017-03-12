Россия и Египет согласовали протокол об авиационной безопасности

Документ, утверждающий регламент авиационной безопасности, согласован между Египтом и Россией. Дата его подписания будет оглашена позже египетской стороной, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу Минтранса РФ Максима Соколова.

По заявлению главы ведомства, в соответствии с достигнутыми договорённостями российские специалисты получат возможность контролировать средства досмотра пассажиров в международных аэропортах Египта. Российским представителям будут предоставлены полномочия проверять эффективность мер по авиационной безопасности, организацию процедур регистрации и предполётного досмотра не только пассажиров, но и багажа, грузов и самих лайнеров.

Напомним, аваиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после теракта 31 октября 2015 года. Тогда террористы уничтожили пассажирский лайнер А-321 компании "Когалымавиа" (MetroJet), выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли все 224 человека, находившихся на борту, в том числе семь членов экипажа.

Потеря такой важной статьи доходов, как международный туризм, вынудила Египет коренным образом пересмотреть концепцию авиационной безопасности.