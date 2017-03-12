Областная газета
Общество 12 марта 2017, 13:53

Алапаевские юнармейцы стали сильнейшими в лыжных гонках

Порядка 30 команд из военно-патриотических клубов, кадетских классов и Екатеринбургского суворовского училища приняли участие в соревнования по лыжным гонкам. Мероприятие прошло в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. 

В упорной борьбе сильнейшими были признаны юнармейцы из Алапаевска.

Более 120 юнармейцев состязались в беге на лыжах в индивидуальной гонке и комбинированной эстафете на дистанциях 3 и 5 км. Победители получили памятные кубки, вымпелы и сувениры с юнармейской символикой, ценные подарки от командования Центрального военного округа. Участникам, выполнившим нормативы в ходе соревнований, были присвоены спортивные разряды, рассказали в пресс-службе ЦВО.

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