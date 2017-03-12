Областная газета
Общество 12 марта 2017, 14:29

Пропавшая в Бахрейне екатеринбурженка нашлась

Пропавшая 4 марта в Бахрейне 21-летняя екатеринбурженка Мария Сазонова нашлась. Как сообщает портал Е1 со ссылкой на мать девушки, с пропавшей всё в порядке. При этом о её местонахождении родственница предпочла не сообщать.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сазонова из Бахрейна выехала в Иорданию. Эту же информацию подтвердили и российские дипломаты - по данным правоохранительных органов Бахрейна, россиянка вылетела в Иорданию.

Как сообщалось, девушка выехала за границу на заработки. Со слов родственников, он устроилась на работу барменом в столице Бахрейна Манаме, однако 4 марта пересталы выходить на связь. Поисками занимались российские дипломаты и представители Интерпола.

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