Лесничанин Владимир Масленников победил на чемпионате Европы по пулевой стрельбе с мировым рекордом

Стрелок из Лесного Владимир Масленников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе из пневматического оружия, который в эти дни проходит в словенском Мариборе.

Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, победитель Первенства мира, выступающий в упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10м", сначала показал лучший результат в квалификации – 631,9 очка, а в финале установил мировой и европейский рекорд - 250,5.

Второе место занял украинец Олег Царьков – 247,7, бронза у француза Алексиса Рейно - 225,5.

Для 22-х летнего спортсмена это первое золото на чемпионате Европы.

Кроме того, в заключительный день чемпионата Владимир (вместе с Дарьей Вдовиной из Архангельской области) завоевал ещё одну медаль – серебро в упражнении "смешанные команды, пневматическая винтовка, дистанция 10 метров".