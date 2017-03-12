Лесничанин Владимир Масленников победил на чемпионате Европы по пулевой стрельбе с мировым рекордом

Стрелок из Лесного Владимир Масленников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе из пневматического оружия, который в эти дни проходит в словенском Мариборе.
Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, победитель Первенства мира, выступающий в упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10м", сначала показал лучший результат в квалификации – 631,9 очка, а в финале установил мировой и европейский рекорд - 250,5.
Второе место занял украинец Олег Царьков – 247,7, бронза у француза Алексиса Рейно - 225,5.
Для 22-х летнего спортсмена это первое золото на чемпионате Европы.
Кроме того, в заключительный день чемпионата Владимир (вместе с Дарьей Вдовиной из Архангельской области) завоевал ещё одну медаль – серебро в упражнении "смешанные команды, пневматическая винтовка, дистанция 10 метров".