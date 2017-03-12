Областная газета
Спорт 12 марта 2017, 14:54

Лесничанин Владимир Масленников победил на чемпионате Европы по пулевой стрельбе с мировым рекордом

Стрелок из Лесного Владимир Масленников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе из пневматического оружия, который в эти дни проходит в словенском Мариборе.

Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, победитель Первенства мира, выступающий в упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10м", сначала показал лучший результат в квалификации – 631,9 очка, а в финале установил мировой и европейский рекорд - 250,5.

Второе место занял украинец Олег Царьков – 247,7, бронза у француза Алексиса Рейно - 225,5.

Для 22-х летнего спортсмена это первое золото на чемпионате Европы.

Кроме того, в заключительный день чемпионата Владимир (вместе с Дарьей Вдовиной из Архангельской области) завоевал ещё одну медаль – серебро в упражнении "смешанные команды, пневматическая винтовка, дистанция 10 метров".

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