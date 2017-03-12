На Рефтинском водохранилище едва не унесло льдину с 11 рыбаками

Профилактический рейд позволил предупредить происшествие на Рефтинском водохранилище в воскресенье, 12 марта. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, движение льдины было замечено в ходе профилактического рейда. На льду в это время находились 11 человек.

- Во время планового патрулирования Рефтинского водохранилища была обнаружена подвижка в сторону острова опасного участка льда, на котором находились 11 рыбаков, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Под контролем спасателей рыбаки самостоятельно сошли на остров и далее проследовали на берег. Пострадавших нет.

Между тем, как отмечают спасатели, несмотря на запрет выхода на опасный лёд водоёмов, любители рыбной ловли продолжают рисковать и пренебрегать советами и предупреждениями МЧС.

Стоит напомнить, что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, установившиеся погодные условия будут способствовать дальнейшему таянию льда.