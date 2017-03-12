Свердловские хоккеистки зафиксировали очередную планку уникального антирекорда

Женская хоккейная команда СКСО (сборная команда Свердловской области) завершила выступление в чемпионате ЖХЛ гостевым поражением от уфимской «Агидели» со счётом 2:15.

Всего за сезон 2016/2017 хоккеистки из Екатеринбурга проиграли все 36 матчей в основное время. Более того, сегодняшняя игра в Уфе стала для команды 117-й подряд, в которой не было набрано ни одного очка.

Последний раз хотя бы одно очко екатеринбургские хоккеистки (тогда команда называлась «Спартак-Меркурий») добыли… 9 ноября 2013 года, проиграв в гостях питерскому «Динамо» по буллитам 2:3. Последняя на сегодняшний день победа была добыта и того раньше – 18 сентября 2013 года команда из Екатеринбурга также по буллитам (4:3) взяла верх над можайской «Кометой».

В двух последних сезонах, после переименования из «Спартака-Меркурия» в СКСО, команда потерпела 60 поражений подряд.