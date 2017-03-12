Свердловские полицейские спасли из горящего дома мужчину

Наряд патрульно-постовой службы полиции спас в Екатеринбурге 46-летнего мужчину, оказавшегося заблокированным в горящей квартире. Ещё 10 человек стражи порядка эвакуировали по лестничным маршам.

- В воскресенье, 12 марта, около 12:10 при несении службы наряд ППС полиции Екатеринбурга обратил внимание на густой дым, идущий из окна второго этажа дома №52 на улице Уральских рабочих и раздающиеся крики о помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - До приезда спасателей и медиков полицейские эвакуировали из подъезда трёхэтажного дома порядка десяти человек, включая одного ребенка.

Однако в квартире оставался человек: открыть двери полицейские не смогли, поэтому, подогнав служебный УАЗ в плотную к горящему дому, стражи порядка отогнули угол решётки окна на втором этаже и помогли выбраться находившемуся там мужчине. Его передали подоспевшим медикам "скорой помощи", которые оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу.

По факту возгорания проводится проверка.