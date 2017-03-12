Областная газета
Экономика 12 марта 2017, 17:13

В России разработают концепцию ФЦП по туризму

Для реализации новой федеральной целевой программы (ФПЦ) "Развитие внутреннего и въездного туризма РФ", запланированной на 2019 год, Ростуризм уже разрабатывает соответствующую концепцию. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил глава ведомства Олег Сафонов на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.

Как сообщает ТАСС, глава Ростуризма уточнил, что для разработки программы была создана совместная рабочая группа Ростуризма и Минкультуры, которая уже работает над концепцией ФЦП после 2018 года. Он также обратился к регионам с просьбой высказывать свои предложения о том, как они видят ее реализацию.

Отметим, действие ФЦП по развитию туризма заканчивается в 2018 году. Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев высказал намерение властей продлить ФЦП по развитию въездного и внутреннего туризма и далее.

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