Областная газета
Общество 13 марта 2017, 09:04

В Верхней Пышме сгорел автомобиль Volvo

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Очередное возгорание автомашины зафиксировано оперативными службами на Среднем Урале поздним вечером в воскресенье, 12 марта. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, в Верхней Пышме огнём повреждён автомобиль Volvo S60 Platinum.

- Сообщение о пожаре на проспекте Успенском в Верхней Пышме поступило в 22:54  12 марта, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На площади 2 квадратных метра поврежден моторный отсек автомобиля Volvo S60 Platinum.

Как сообщается, граждане справились с огнём самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года заняла первое место среди российских регионов по числу возгораний автомашин. Больше половины случаев эксперты признали поджогами.

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