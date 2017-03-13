Прокуратура добивается ремонта бомбоубежищ в Краснотурьинске

В Краснотурьинске по требованию прокуратуры защитные сооружения приведут в надлежащее эксплуатационное состояние, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратурой в ходе проверки содержания сооружений гражданской обороны, установлено, что в 9 домах находятся защитные сооружения, которые из-за ненадлежащего состояния не могут использоваться в режиме чрезвычайной ситуации.

- Поскольку в силу федерального законодательства обязанность по контролю за управлением, распоряжением, использованием по назначению, сохранностью защитных сооружений, убежищ возложена на Территориальное управление Росимущества в Свердловской области, прокурор обратился в суд с иском об обязании последнего привести защитное сооружение гражданской обороны в надлежащее эксплуатационное состояние. Решением Кировского районного суда Екатеринбурга требования прокурора удовлетворены, - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Ответственных обязали привести защитные убежища в надлежащее состояние. Судебный акт вступил в законную силу.