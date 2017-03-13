Областная газета
Экономика 13 марта 2017, 09:56

Самой дорогостоящей госпрограммой Свердловской области стало образование

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовано постановление регионального правительства о внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской области на долгосрочный период до 2030 года.

В этом документе уточнены показатели финансирования государственных программ Свердловской области. Самой дорогостоящей из них стала госпрограмма «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». Расходы на неё в 2017 году превысят 50 млрд рублей. На втором месте по величине затрат госпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года». В нынешнем году на неё истратят около 40,8 млрд рублей. На третьем месте — «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». Сумма расходов по ней в 2017 году — свыше 36,6 млрд рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Газель с грузчиками стоимость: смотреть тут.

Пирожное с доставкой на дом, подробное описание тут.

Автовоз перевозка грузовых автомобилей - подробности тут.