Самой дорогостоящей госпрограммой Свердловской области стало образование

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовано постановление регионального правительства о внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской области на долгосрочный период до 2030 года.

В этом документе уточнены показатели финансирования государственных программ Свердловской области. Самой дорогостоящей из них стала госпрограмма «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года». Расходы на неё в 2017 году превысят 50 млрд рублей. На втором месте по величине затрат госпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года». В нынешнем году на неё истратят около 40,8 млрд рублей. На третьем месте — «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». Сумма расходов по ней в 2017 году — свыше 36,6 млрд рублей.