Суд обязал администарцию Кушвы выделить средства на ремонт школьного спортзала

Спортивный зал средней общеобразовательной школы №4 города Кушва признан не соответствующим федеральному санэпидзаконодательству. По результатам обращения прокуратуры в суд администрация Кушвинского городского округа обязана профинансировать ремонт, а сама школа - обеспечить санитарные требования, предъявляемые к организации обучения.

- Проверка показала, что школьный спортзал не соответствует требованиям действующего законодательства, - рассказала официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. - Окна в спортивном зале заколочены деревянными рейками, оконные рамы ветхие, частично разрушенные, с многочисленными щелями, стекла с многочисленными стыками, между оконными рамами есть части выпавших стекол, частично стекла заменены на поликарбонат, фрамуги не открываются.

Как указывается, подобные дефекты способствуют тому, что в холодное время года температура воздуха в спортзале значительно ниже нормы, а летом напротив, делает невозможным проветривание. Рейки же и поликарбонат вместо стёкол снижают естественную освещенность в спортивном зале, что также является нарушением.

По существу выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд, и тот встал на сторону надзорного органа, удовлетворив требования в полном объёме: управление образования Кушвинского ГО должно профинансировать ремонт. Администрация школы должна будет обеспечить соблюдение федерального законодательства.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.