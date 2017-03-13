Областная газета
Общество 13 марта 2017, 10:28

Авиацию ЦВО перебросили на оперативные аэродромы в Поволжье и Сибирь

Лётные части оперативно-тактической авиации Центрального военного округа приведены в состояние высшей степени боеготовности и переброшены на оперативные аэродромы в Западной Сибири и в Поволжье. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, перебазирование проведено в рамках внезапной проверки боевой готовности.

- Экипажи оперативно-тактической авиации Центрального военного округа отработали вывод из-под удара условного противника в рамках внезапной проверки боеготовности, - рассказали представители пресс-службы. - Истребители-перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24 перебазированы с аэродромов постоянной дислокации в Пермском крае и Челябинской области в Поволжье и Западную Сибирь.

Отметим, внезапная проверка частях и соекдинениях 14 армии ВВС и ПВО ЦВО была объявлена в минувшее воскресенье, 12 марта. Командование объединения выполняет мероприятия по наращиванию сил и средств боевого дежурства, а также по прикрытию наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны.

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