Областная газета
Спорт 13 марта 2017, 10:43

Евгений Куйвашев обсудил с боксёром Магомедом Курбановым развитие спорта на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с боксёром Магомедом Курбановым, который 5 мая проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Шейном Мосли. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

В ходе состояшегося разговора шла речь о повышении интереса у детей и молодёжи к спорту и активному образу жизни.

— Предстоящий поединок с Шейном Мосли даст возможность показать нашей молодёжи, что можно дойти до такого уровня бокса. Это достижимо, надо только приложить усилия, — сказал Магомед Курбанов.

— Соперник у вас именитый. Сильный соперник. Но, как в народе говорят, глаза боятся, а руки делают. Тем и интересен спорт, бокс: всегда есть конкуренция и возможность добиться успеха при условии, что человек проявляет упорство, — отметил Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Услуги грузчиков Москве области: смотреть варианты >>

Тюльпаны цветы с доставкой, подробности здесь.

Курьерские услуги Парнас - подробности...