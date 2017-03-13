Евгений Куйвашев обсудил с боксёром Магомедом Курбановым развитие спорта на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с боксёром Магомедом Курбановым, который 5 мая проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Шейном Мосли. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

В ходе состояшегося разговора шла речь о повышении интереса у детей и молодёжи к спорту и активному образу жизни.

— Предстоящий поединок с Шейном Мосли даст возможность показать нашей молодёжи, что можно дойти до такого уровня бокса. Это достижимо, надо только приложить усилия, — сказал Магомед Курбанов.

— Соперник у вас именитый. Сильный соперник. Но, как в народе говорят, глаза боятся, а руки делают. Тем и интересен спорт, бокс: всегда есть конкуренция и возможность добиться успеха при условии, что человек проявляет упорство, — отметил Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики