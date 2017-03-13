В Екатеринбурге начался процесс по делу Руслана Соколовского

В понедельник, 13 марта, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга начался суд над скандальным видеоблогером Русланом Соколовским. За оскорбление чувств верующих, разжигание ненависти и унижение достоинства граждан, а также за использование запрещённого оборудования блогеру грозит реальное лишение свободы.

Как сообщалось ранее, Соколовский, прославившийся как "ловец покемонов", обвиняется по 9 эпизодам преступлений, совершённых по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 7 эпизодам по статье 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). В августе прошлого года молодой человек не только записал на видео процесс игры в популярное приложение PokemonGo в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, но и сопроводил выложенную в Интернет запись комментариями оскорбительного для верующих характера. Позже при обыске следователи обнаружили в доме блогера и "шпионскую ручку", оборудованную устройство для аудио и видеозаписи. Девять видеороликов, опубликованных блогером, эсперты признали экстремистскими.

Изначально Соколовский был помещён под домашний арест, однако мера пресечения была изменена за нарушение режима. 13 февраля блогера освободили из-под стражи по ходатайству следствия и снова отправили под домашний арест, который определён судом до 14 августа.