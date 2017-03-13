Областная газета
Экономика 13 марта 2017, 11:23

Гендиректором НПП "Старт" стал Ринат Идрисов

На внеочередном собрании акционеры АО "НПП "Старт" приняли решение о назначении нового гендиректора предприятия Рината Идрисова. Информацию "ОГ" подтвердили на предприятии, пообещав прокомментировать позже.

Кроме того, было принято решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Третьякова, который занимал пост генерального директора до прошлой недели. Акционеры также решили переизбрать совет директоров.

АО "НПП "Старт" им Яскина занимается разработкой стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования.

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