Евгений Куйвашев поздравил «Юность» с победой воспитанниц на чемпионате мира по синхронному катанию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил коллектив и директора екатеринбургской детской юношеской спортивной школы «Юность» Александра Евдокимова с победой воспитанниц в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Сердечно поздравляю вас, спортсменов и тренеров детско-юношеской спортивной школы «Юность», с победой команды Свердловской области на чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Канаде! В решающий момент наши юные синхронистки практически безупречно выполнили произвольную программу и уверенно опередили ближайшего конкурента – команду из Финляндии. За этим успехом стоит талант, энергия и воля уральских спортсменок, напряжённый труд тренеров и мастерство хореографов. Желаю всем молодым спортсменам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых побед, - сказал в поздравительном слове губернатор.

Как рассказали в федерации фигурного катания Свердловской области, екатеринбургские фигуристки стабильно выступили на чемпионате и выиграли благодаря отличному исполнению произвольной программы, на этом соревновании они показали сложные элементы, техничность катания и яркие выступления. Спортсменок к чемпионату готовили тренеры Елена Мошнова, Наталья Санникова, хореографы Михаил Павлюченко и Наталья Лубнина.

- Надеемся, что синхронное катание в перспективе станет олимпийским видом спорта, что даст мощный толчок развитию этого прекрасного и зрелищного вида фигурного катания, – выразил надежду президент Федерации фигурного катания Свердловской области Дмитрий Наумкин.