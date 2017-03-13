Областная газета
Экономика 13 марта 2017, 12:05

Губернатор утвердил временное ограничение движения большегрузов по областным автотрассам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об ограничении движения большегрузов по региональным дорогам с 16 апреля по 15 мая и с 16 мая по 31 августа 2017 года. Как отметили в областном департаменте информполитики, это связано с необходимостью обеспечить сохранность областных автомобильных трасс в период неблагоприятных природно-климатических условий.

С 16 апреля по 15 мая, во время паводков по региональным автотрассам в порядке исключения могут передвигаться только перевозчики пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также – перевозчики грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных ЧС. Ограничения также не затронут автобусные пассажирские перевозки,  международные перевозки грузов, транспортировку дорожной техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также  передвижение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти.

В период с  16 мая по 31 августа движение будет разрешено с 22:00 до 10:00 часов. Тяжеловесному транспорту запретят передвижение по  дорогам с асфальтобетонным покрытием, если дневная температура воздуха будет превышать +32 градуса. Ограничение не распространяется на автобусные пассажироперевозки, транспортировку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировку дорожной техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Движение грузовиков ограничат из-за неблагоприятных природно-климатических условий

Движение грузовиков ограничат из-за неблагоприятных природно-климатических условий. Фото: Александр Зайцев

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Срочная доставка корреспонденции Москва, подробности тут.

Услуги аутсорсинга грузчиков, рекомендуют на сервисе YouDo.

Вывоз строительного мусора - Хотьково: смотрите на YouDo.