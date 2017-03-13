Губернатор утвердил временное ограничение движения большегрузов по областным автотрассам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об ограничении движения большегрузов по региональным дорогам с 16 апреля по 15 мая и с 16 мая по 31 августа 2017 года. Как отметили в областном департаменте информполитики, это связано с необходимостью обеспечить сохранность областных автомобильных трасс в период неблагоприятных природно-климатических условий.

С 16 апреля по 15 мая, во время паводков по региональным автотрассам в порядке исключения могут передвигаться только перевозчики пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также – перевозчики грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных ЧС. Ограничения также не затронут автобусные пассажирские перевозки, международные перевозки грузов, транспортировку дорожной техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также передвижение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти.

В период с 16 мая по 31 августа движение будет разрешено с 22:00 до 10:00 часов. Тяжеловесному транспорту запретят передвижение по дорогам с асфальтобетонным покрытием, если дневная температура воздуха будет превышать +32 градуса. Ограничение не распространяется на автобусные пассажироперевозки, транспортировку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировку дорожной техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Движение грузовиков ограничат из-за неблагоприятных природно-климатических условий. Фото: Александр Зайцев