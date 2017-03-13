Афганистан попросил Россию помочь в восстановлении экономики страны

Правительство Афганистана обратилось к России за помощью в восстановлении ряда объектов инфраструктуры страны. Как сообщают "Известия", с постепенным снижением интересов США в Афганистане страна вынуждена искать новых партнёров.

Афганская сторона в ответ предлагает поддержку интересам российского бизнеса на уровне главы государства, президента Ашрафа Гани.

"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией, - приводит издание слова атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммада Касема. - Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри".

Между тем, по мнению экспертов издания, вопрос масштабного инвестирования в афганскую экономику довольно сложный: ранее Россия неоднократно предлагала мировым партнёрам, присутствующим в Афганистане, совместные проекты, но каждый раз встречала противодействие. В то же время Россия заинтересована в помощи Афганистану, так как это связано с вопросами национальной безопасности на южном направлении. При этом низкий уровень безопасности в Афганистане пока говорить о том, что Россия готова к столь масштабным вливаниям в местную экономику, было бы преждевременно.

Отметим, большинство объектов, о которых идёт речь были построены Советским Союзом в 1960-80 годах ХХ века. После ухода СССР в 1989 году страна оказалась в состоянии гражданской войны, в ходе которой многие объекты инфраструктуры пришли в упадок или были полностью утрачены. В 2001 году для борьбы с «Аль-Каидой» и «Талибаном» (террористические группировки, запрещённые в РФ - ред.) в страну был введен многотысячный военный контингент США и НАТО, однако в 2014 году основная часть международного военного контингента также была выведена из Афганистана. В настоящий момент иностранное присутствие там ограничено несколькими тысячасми военных специалистов.