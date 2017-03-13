Шейн Мосли: Бой со мной будет для Курбанова испытанием

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мосли поделился своими впечатлениями от пребывания в России, а также рассказал о своих ожиданиях от боя со свердловчанином Магомедом Курбановым.

- Я прекрасно провожу время в России. Все очень здорово нас принимают. Люди во всех городах замечательные, приветливые. Я с нетерпением жду этот бой, хочу доказать, что я боксёр мирового уровня. Я хочу показать, что я до сих пор на высоком уровне, этой бой покажет, насколько я готов. Если говорить о бое, то я намного опытнее, это будет испытание для моего соперника, - отметил Шейн Мосли.