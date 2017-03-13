С апреля в России бензин на АЗС будут проверять с помощью экспресс-тестов

Бензин и дизельное топливо, которые поступают в продажу через сети автозаправочных станций, с апреля этого года начнут проверять при помощи экспресс-тестов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей Росстандарта. На длительный и дорогостоящий лабораторный анализ будут отправляться только образцы топлива, которые покажут отклонение от нормы на экспресс-тесте.

Полностью внедрить новую методику оценки качества топлива Росстандарт планирует до конца текущего года. Для экспресс-анализа будет использоваться специально разработанный для этого прибор. Как сообщается, экспресс-анализатор может за несколько минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

По действующей сейчас схеме пробы топлива направляются на лабораторный анализ. Это занимает около недели, а кроме того, это довольно затратная процедура - её стоимость в регионах колеблется от 15 до 25 тыс. рублей за каждый образец. Теперь, поясняют в Росстандарте, если проверка пробы непосредственно на АЗС или нефтебазе не выявит нарушений, необходимость в лабораторном анализе исчезнет.

Отметим, в 2016 году нарушения были обнаружены на 18% российских заправок, при этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств. По оценкам специалистов Росстандарта, сейчас объём контрафактного топлива может составлять от 6 до 10 млн тонн, или 8-15%.