В Екатеринбурге назвали лауреатов творческого фестиваля педагогов «Большая перемена-2017»

В Екатеринбурге назвали лауреатов городского фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена — 2017», рассказали «ОГ» в департаменте образования администрации города. Участие приняли более 4 тысяч человек, среди них выбрали лучших исполнителей в 17 номинациях.

На открытии концерта зрителям предложили отправиться в путешествие в фантазийный мир, придуманный участниками фестиваля.

- Этот фестиваль превратился в явление культурной и общественной жизни, - отметил заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. - А подготовленные педагогами номера даже трудно отличить от профессиональных.

В этом году «Большая перемена» состоялась в 17-й раз. В конкурсной программе приняли участие более 4 тысяч педагогов из 380 образовательных учреждений: учителя, воспитатели, директора школ, а также другие сотрудники учреждений. Особенность этого года в том, что выступили не только коллективы образовательных учреждений, но и творческие объединения, например, представители профоюза.

Напомним, заочные туры стартовали в декабре, а конкурсные отборы в районах начинались с февраля. Гала-концерт фестиваля на днях состоялся в ТЮЗе (ул. К. Либкнехта, 48).

- Учитель — личность креативная. Этот фестиваль — возможность для педагогов раскрыть свои способности на большой сцене, показать себя в творческой сфере, - рассказали «ОГ» в департаменте образования города. - Трудно назвать в городе другие конкурсы подобной широты в сфере образования.

Решением жюри 690 участников признаны лауреатами фестиваля. Участников отметили в номинациях: «Народное творчество», «Хореография», «Оригинальный жанр», «Лучшая балетмейстерская работа», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучший ведущий», «Лучший вокально-инструментальный альбом», «Лучший сценарий», «Лучший костюм».

А также педагоги каждого района отмечены в специальных номинациях: «Новое имя» - для дебютантов, «Золотой фонд» - для мэтров фестиваля, которые участвуют не первый год и ранее становились лауреатами, «Новая высота» - для директоров и руководителей учреждений.

«Золотыми» участниками фестиваля в этом году названы:

- ансамбль руководителей образовательных организаций Ленинского района,

- Елена Прокопьева из гимназии №47 Кировского района,

- вокальный ансамбль «Леди» школы №29 Верх-Исетского района,

- танцевальный коллектив педагогов «Вдохновение» образовательного учреждения № 177 Чкаловского района,

- учитель музыки Василий Пермяков из школы №122 Железнодорожного района,

- вокальный ансамбль «Личное дело» школы №113 из Орджоникидзевского района,

- учитель истории Полина Тимофеева из гимназии №40 с хореографическим коллективом «Феникс», Октябрьский район.

На сцене лауреатам вручили призы и дипломы.

Отметим, что у «Большой перемены» есть продолжение — областной фестиваль творчества работников образования «Грани таланта».

Фото: официальный портал Екатеринбурга.