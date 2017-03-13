В Росгвардии началась первая в истории внезапная проверка боеготовности

Войсковые колонны подразделений Росгвардии выдвинулись в понедельник, 13 марта на полигоны и в учебные центры. Как сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, это связано с начавшейся внезапной проверкой боеготовности, первой с момента создания ведомства.

- Проверка началась в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах Российской Федерации, - сообщили представители Росгвардии. - Ряд органов управления, соединений, воинских частей и подразделений Росгвардии приведены в боевую готовность. В соответствии с задачами, возложенными на Росгвардию, отрабатываются вопросы проверки готовности к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями.

Как сообщается, за счёт спецподразделений Росгвардии усилена охрана важных государственных объектов. Кроме того, отрабатываются вопросы мобилизационной подготовки.

Повседневные задачи по обеспечению общественной безопасности, возложенные на подразделения ведомства в регионах Российской Федерации, выполняются в повседневном режиме.

Отметим, Федеральная служба войск Национальной гвардии была создана в апреле прошлого года в результате масштабной реформы сразу нескольких силовых структур. Основу Росгвардии составили Внутренние войска МВД РФ, а также некоторые другие структуры, ранее входившие в МВД - ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и подразделения, контролирующие оборот оружия.