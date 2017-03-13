Учёные из УрО РАН выяснят, чем отличается грязь в разных районах Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга объявила о своём намерении заключить муниципальный контракт с Институтом промышленной экологии УрО РАН на проведение исследования химического состава городской грязи. Об этом шла речь на пресс-конференции в ИА "Интерфакс - Урал".

По словам председателя комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егора Свалова, учёные возьмут пробы пыли на шести площадках: в Краснолесье, на улицах Смазчиков, Родонитовой, Фрунзе, Маршала Жукова и Машиностроителей.

— Поставлена задача посмотреть, как меняется ситуация в разные времена года: зимой, весной, летом и осенью, — пояснил Егор Свалов.

Общая сумма расходов на эти цели в 2017 году составит 1,89 млн рублей.

— Мы рассчитывем, что учёные определят для нас приоритеты: что нужно делать, чтобы в городе стало чище, — сказал Егор Свалов.

Как он сообщил, по предварительным оценкам учёных, грязь в Екатеринбурге появляется не только по вине автомобилистов, паркующих свои машины где попало, но и из-за того, что трава, выращиваемая на газонах, не соответствует климатическим условиям нашего региона. Ей для нормального развития не хватает продолжительности светового дня на Среднем Урале. В итоге газоны засыхают слишком рано и не выполняют своей функции по защите городской среды от грязи. Если стартующее сейчас исследование подтвердит эту гипотезу, то городские власти могут поставить вопрос о выращивании на газонах других видов трав, например, канадских сортов растений.