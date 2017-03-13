В Свердловской области появились почтовые открытки с видами Верхотурья

Почта России, в продолжение проекта по выпуску почтовых открыток с достопримечательностями уральских городов, представляет карточки с изображениями Верхотурья, рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

Новые открытки поступили в свердловские почтовые отделения. На этих карточках изображены панорама Верхотурья и Северные ворота верхотурского Кремля. На Почте России говорят, что Верхотурье считается духовно-исторической столицей Урала, и что через этот город проходил первый уральский почтовый тракт, соединяющий Сибирь и европейскую часть России.

- У уральских посткроссеров и коллекционеров есть возможность не только пополнить свои коллекции, но и отправить почтовый привет с видами самых интересных уральских городов в любую точку мира, - считает заместитель директора Макрорегиона Урал Почты России по почтовому бизнесу Александр Казанцев.

Отметим, что в ходе проекта на открытках ранее появились виды Екатеринбурга и Ирбита. В Почте России предполагают, что следующим уральским городом на почтовых карточках может стать Невьянск.

Фото: Свердловский филиал ФГУП «Почты России»